Força Tática captura foragido da Justiça dentro de ônibus em Votuporanga

Nesta quarta-feira (19), policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento pela área central de Votuporanga, quando foram informados via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) de que uma denúncia anônima afirmava que dentro de um ônibus que vinha da capital paulista havia um indivíduo procurado pela Justiça.

De acordo com informações, os militares abordaram o ônibus na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no km 516; localizando o indivíduo que foi identificado como P.C.S.S., de 40 anos, conhecido como “Índio”, com registros policiais pelos crimes de: Roubo, Porte Ilegal de Arma de Fogo, Receptação, Tráfico de Drogas e Lesão Corporal; entretanto, sendo revistado, nada de ilícito foi localizado, porém, constava como procurado da Justiça, com pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado.

Diante do exposto, o indivíduo foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e permaneceu à disposição da Justiça.