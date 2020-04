Paulista A2: Meia do Votuporanguense pede que CBF olhe para dentro de cada estado

No início da semana, a entidade anunciou o repasse de dinheiro para clubes que disputam as Séries C e D do Brasileiro.

(AFI) – A ajuda da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para os clubes que disputam as Séries C e D do Brasileiro, além das duas principais divisões do Brasileiro Feminino, foi elogiada, mas não agradou a todos.

O meia do Votuporanguense, Diego Sodré, elogiou a decisão tomada pela CBF no início da semana, mas pediu um olhar para os clubes que não estão disputando nenhuma competição nacional.

“A CBF fez muito bem em ajudar, mas acho que pode olhar ainda para equipes que disputam divisões inferiores em cada estado. O Votuporanguense é um clube que respeita muito seus funcionários, estão nos tratando com muito profissionalismo durante essa pausa”, disse Sodré.

Contratado a pedido do técnico Júnior Rocha já com o Paulista da Série A2 em andamento, Diego Sodré atuou nos últimos quatro jogos e vinha ajudando na caminhada do Votuporanguense para escapar do rebaixamento.

Até a pausa do campeonato por conta da pandemia do coronavírus, o CAV estava na última colocação, com nove pontos, um a menos que o Red Bull Brasil, primeiro fora da zona da degola.