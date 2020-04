Prefeito João Dado assina Termo de Compromisso para construção de nova creche no Cidade Jardim; Recurso oriundo do FNDE, do Ministério da Educação, foi conquistado com apoio do Deputado Federal Fausto Pinato.

O Prefeito João Dado, juntamente com o Secretário Municipal da Educação Marcelo Batista, assinou o Termo de Compromisso referente a obra do novo Cemei “Profª Magaly Maguollo Seba”, no bairro Cidade Jardim. O aceite do termo foi realizado digitalmente, via Simec (Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle). O recurso oriundo do Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento à Educação (FNDE), no valor de R$ 1,5 milhão, foi conquistado com o apoio do Deputado Federal Fausto Pinato, após reunião com o Presidente do Fundo, Rodrigo Sergio Dias, em Brasília, no fim do último ano. A Prefeitura de Votuporanga entrará com contrapartida no valor de R$ 300 mil, completando, portanto, o investimento de R$ 1,8 milhão.

Na oportunidade, o Presidente determinou urgência à sua equipe técnica para elaboração e assinatura do Termo de Liberação da Obra para que a Prefeitura inicie processo de licitação que irá contratar a empresa responsável pela construção do novo prédio.

A Unidade será construída em terreno da Prefeitura localizado na Rua Fauzi Salomão Kanso, no bairro Cidade Jardim, e terá capacidade para atender 188 alunos com idade entre 0 e 5 anos.

O Prefeito João Dado agradeceu ao Deputado Federal Fausto Pinato. “Agradeço ao grande amigo de Votuporanga. É uma notícia fantástica, que nos enche de esperanças renovadas. Vamos nos renovar em entusiasmo e alegria, e vencer as nossas dificuldades momentâneas”.

O Deputado Federal Fausto Pinato afirmou que “fico muito feliz em poder honrar mais essa parceria com o Prefeito João Dado com essa grande conquista que irá beneficiar muitas famílias”.

A região contemplada com a nova unidade está em constante crescimento. Os bairros que já existem e os novos que estão em fase de implantação deverão somar cerca de 1.800 casas. “Desta forma, precisamos oferecer equipamentos públicos para atender os futuros moradores daquela região que, até então, estava descoberta de equipamento voltado para Educação Infantil já que a Unidade mais próxima que temos é o Cemei ‘Valter Peresi’, na Vila Paes”, disse o Prefeito João Dado.