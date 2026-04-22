Atletas do CAV mantêm confiança após revés para o Juventus: “Estamos vivos” 

Mesmo com derrota por 2 a 1 na Rua Javari, goleiro e capitão destacam desempenho e projetam reação no jogo decisivo pelo acesso.

O tom das entrevistas do Clube Atlético Votuporanguense após a derrota por 2 a 1 para o Juventus-SP, na Rua Javari, foi de confiança. Mesmo com o revés no primeiro jogo da semifinal da Série A2, o goleiro Gabriel Félix e o capitão Victor Feitosa destacaram a competitividade da equipe e reforçaram a crença na virada para conquistar o acesso.

O CAV chegou a abrir o placar com Marcos Nunes no começo do segundo tempo, mas teve Kauan expulso e sofreu a virada.

Gabriel Félix falou sobre a dificuldade do jogo, mas manteve a confiança para a partida de volta: “Sabíamos da dificuldade do jogo, jogar aqui é difícil, a torcida inflama, o time é qualificado. Conseguimos fazer o mais difícil que foi abrir o placar. Num lance de infelicidade ficamos com um jogador a menos, e aí dificultou um pouco mais. Tentamos suportar a pressão até onde deu, mas o sentimento é que estamos vivos.”

“Fizemos um grande jogo, sabemos da nossa força dentro de casa. Sabemos que é um jogo decisivo e que não permite mais erros.”

O capitão do Votuporanguense, Victor Feitosa também reforçou a postura do grupo e valorizou o desempenho, mesmo fora de casa: “É um time que, dentro da sua casa, é muito difícil. Sabíamos o que ia enfrentar, tivemos no começo do jogo muitas chances, até escapamos de tomar um gol no começo do jogo, mas depois controlamos um pouco mais e tivemos as nossas chances também.”

“Nada de achar culpado, nada de erro. Tomamos dois gols, não é um placar elástico, uma vitória simples nos dá o acesso. Vamos buscar, tenho confiança total no grupo, no elenco. Sempre falamos que nada foi fácil pra gente, desde o começo do campeonato sabemos da dificuldade que todos colocam para o Votuporanguense.”

Com o resultado, o Votuporanguense precisa vencer o jogo de volta para garantir o acesso, apostando na força como mandante para reverter a desvantagem.

O jogo de volta é na próxima terça-feira, às 20h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.