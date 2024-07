Passageiro morre em acidente entre dois caminhões na Rodovia Euclides da Cunha 

O acidente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (19), no trecho entre Valentim Gentil/SP e Meridiano/SP.

Um homem de 63 anos morreu em um acidente entre dois caminhões na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no trecho entre Valentim Gentil/SP e Meridiano/SP, no início da tarde desta sexta-feira (19.jul).

De acordo com a Polícia Rodoviária, a vítima, que era moradora de São José do Rio Preto/SP, estava no banco do passageiro de um dos veículos, carregado com côco. Por motivos desconhecidos, o condutor bateu na traseira de outro caminhão, que transportava mudas de eucalipto.

Com o impacto da batida, o passageiro foi arremessado para fora do veículo e não resistiu. Os condutores dos dois caminhões não tiveram ferimentos.

A carga ficou espalhada pela pista e até o fechamento desta reportagem, os caminhões permaneciam na faixa de rolamento, exigindo atenção redobrada dos motoristas e lentidão no tráfego.

As causas do acidente serão investigadas.