Condenado por matar empresária no Pará é preso em Rio Preto 

Homem de 35 anos foi localizado no bairro Cidade Jardim; ele foi condenado a 23 anos de prisão por latrocínio ocorrido em 2012, em Castanhal.

Um homem, de 35 anos, foi preso no bairro Cidade Jardim, em São José do Rio Preto/SP, nesta quinta-feira (18). Ele foi condenado a 23 anos de prisão em regime fechado, por matar uma empresária, à época com 23 anos, em Castanhal/PA.

O acusado foi localizado depois que o setor de inteligência da Polícia do Estado do Pará identificou que ele havia se mudado para Rio Preto e acionou os policiais da cidade.

K.D.N., era considerado foragido desde 2019, quando foi condenado pelo crime de Latrocínio. Ele respondia em liberdade antes do julgamento.

O crime aconteceu em 2012. De acordo com a Polícia Civil, à época, o réu estava acompanhando de um comparsa. Ambos invadiram um lava-jato, na cidade de Castanhal, e após roubarem a empresária, deram quatro tiros na vítima que não resistiu. Os bandidos foram identificados pelas câmeras de segurança.

Após ser localizado em Rio Preto, o homem foi encaminhado para a Delegacia Seccional da cidade.

O outro condenado já tinha sido preso no Estado do Pará, em junho de 2012.