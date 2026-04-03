Páscoa Solidária: Aprevo leva alegria e carinho para pacientes da Unidade de Diálise da Santa Casa

A iniciativa percorreu a Unidade, alcançando pacientes que, três vezes por semana, dedicam seu tempo às máquinas de hemodiálise.

A rotina de quem passa horas em tratamento na Unidade de Diálise da Santa Casa de Votuporanga ganhou um brilho especial nesta semana. Em uma ação que já se tornou tradição de afeto, a Aprevo (Associação dos Pacientes Renais de Votuporanga) realizou a entrega de mimos de Páscoa, transformando o ambiente hospitalar com mensagens de renovação e esperança.

A iniciativa percorreu a Unidade, alcançando pacientes que, três vezes por semana, dedicam seu tempo às máquinas de hemodiálise. Mais do que a entrega de lembranças, a ação da Aprevo reforça o compromisso da associação em oferecer suporte emocional e social para aqueles que convivem com a doença renal crônica.

O Poder da Humanização

Para a Santa Casa, ações como esta são fundamentais para o bem-estar dos pacientes. “O tratamento de diálise é intenso e exige muita resiliência. Quando a Aprevo traz esse carinho, quebra a monotonia do ambiente hospitalar e renovam o ânimo de quem está lutando pela vida”, destaca Luciana Maranho, psicóloga da Unidade.

A Aprevo, que atua lado a lado com o Hospital há anos, entende as dificuldades enfrentadas pelos pacientes e suas famílias. A entrega dos presentes de Páscoa é uma forma de lembrar a cada um deles que não estão sozinhos nessa jornada.

A Santa Casa de Votuporanga e a Unidade de Diálise agradecem imensamente à Aprevo por mais este gesto de solidariedade, reafirmando que o cuidado com o próximo vai muito além dos procedimentos clínicos: ele mora na empatia e na união de esforços por uma saúde cada vez mais humanizada.