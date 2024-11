Parte de passarela da linha férrea cai e deixa feridos em Rio Preto 

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou socorro às vítimas. Quatro pessoas ficaram feridas.

Uma parte da passarela que estava em construção sobre a linha férrea desabou no bairro Vila Elvira, em São José do Rio Preto/SP, no início da tarde desta quarta-feira (6.nov).

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar socorro às vítimas. Até a publicação desta reportagem, quatro pessoas estavam feridas. Entre as vítimas, funcionários da empresa responsável pela obra.

Segundo apurado, um deles está em estado grave e precisou ser entubado no local.

A área próxima à passarela foi interditada.

As passarelas em construção fazem parte de uma série de obras de acessibilidade da concessionária Rumo, que administra a linha férrea, para ajudar a população transitar ao longo do percurso no perímetro urbano de Rio Preto.

Como ainda não estava terminada, a utilização da passarela ainda não estava liberada ao público.

Até o fechamento desta reportagem, a Rumo não havia comentado o caso.

