Vereadores enaltecem realização do FÉstival em Votuporanga 

O evento de música gospel acontecerá no sábado, 7 de dezembro, a partir das 16h, na Concha Acústica, com entrada gratuita.

A cidade de Votuporanga está a pouco mais de 30 dias de sediar o FÉstival, evento musical gospel dedicado às expressões da cultura cristã. O evento, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa, conta com a correalização da Prefeitura Municipal de Votuporanga e a gestão da Associação Paulista dos Amigos da Arte, e ocorrerá no dia 7 de dezembro (sábado), na Concha Acústica, a partir das 16h, com entrada gratuita.

A realização do FÉstival tem sido amplamente comemorada pelos vereadores da cidade, que, no mês de junho, em uma reunião realizada em São Paulo, solicitaram formalmente ao Governo do Estado a realização do evento.

A iniciativa foi liderada pelos parlamentares Professor Djalma (PP), Nilton Santiago (MDB) e Jezebel Silva (PP), que, ao lado da assessora técnica da Secretaria Estadual de Cultura, Jenifer Queiróz, apresentaram o projeto e pleitearam a inclusão de Votuporanga no circuito do festival.

A confirmação da realização do evento foi feita na tarde desta terça-feira (5.nov), pelo Governo do Estado ao prefeito Jorge Seba (PSD). A Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a organização do festival, anunciou uma programação que promete agradar ao público de todas as idades.

Entre as atrações anunciadas estão a banda Marcados, um grupo de pagode gospel com mais de 15 anos de história, a cantora e compositora Nicoli Francini, o cantor e produtor Ebert Bispo, a renomada cantora Sarah Farias e o cantor multi-instrumentista Ton Carfi.

Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativa, comentou sobre a importância do evento para a cidade: “O FÉstival é uma reunião das expressões da cultura cristã, reunindo talentos e promovendo um ambiente de acolhimento. Estamos muito felizes em levar essa iniciativa a Votuporanga, conectando pessoas por meio da música e da arte.”

O prefeito Jorge Seba destacou ainda que, além das apresentações musicais, o FÉstival oferecerá atividades culturais diversas, incluindo um espaço de animação para as crianças e um ambiente para a experiência da fé, com uma árvore cenográfica que traz mensagens espirituais.

“Será um evento completo, com entretenimento e reflexão. Convido toda a população para se juntar a nós nesse momento especial.”

Para o vereador Professor Djalma, o evento será um marco para a cidade. “Estamos muito felizes por nossa iniciativa ter sido aceita pelo Governo do Estado. Agora, vamos nos preparar para esse grande evento de música gospel”, afirmou.

O vereador Nilton Santiago também ressaltou a importância do FÉstival para a economia local. “Esse evento será um divisor de águas para Votuporanga, movimentando o comércio e gerando oportunidades para o município. Sem dúvida, será um dia inesquecível”, afirmou.

A vereadora Jezebel Silva, uma das responsáveis pela solicitação ao Governo, ressaltou o crescimento do evento, que em 2024 se expandirá para diversas cidades do Estado. “O FÉstival teve sua primeira edição em 2023, e é uma honra ver Votuporanga como palco de sua segunda edição. Convido todos a virem e participarem desse grande momento de louvor e celebração”, disse.

Sobre o FÉstival

O FÉstival, voltado para as expressões culturais cristãs, teve sua primeira edição em 2023, no Memorial da América Latina, em São Paulo.

Em 2024, o evento se expandiu, com edições realizadas em Santa Bárbara d’Oeste, em abril, e Guaratinguetá, em julho. Além disso, o FÉstival também conta com o espaço FÉstival Kids, com atividades específicas.

Com uma programação diversificada e um objetivo claro de promover a união e a reflexão por meio da música e da arte, o FÉstival promete ser uma grande festa cultural em Votuporanga, destacando-se como um dos principais eventos do calendário municipal de 2024.

