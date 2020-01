Gustavo Mioto lança novo trabalho ao lado de Wesley  Safadão

Música faz parte do novo DVD “Ao Vivo em Fortaleza” –

O votuporanguense Gustavo Mioto, artista frequente nas listas de músicas mais tocadas do país e que ficou com a música “Com ou Sem Mim” entre as 50 mais virais do mundo, acaba de lançar mais uma faixa do DVD “Ao Vivo em Fortaleza”.

Dessa vez, os fãs vão conhecer “Plaquinha de Aviso”, música que conta com a participação especial de Wesley Safadão.

“A participação do Wesley foi muito especial pro projeto, ainda mais no Nordeste, onde a galera tem um respeito enorme por ele. Ficamos muito felizes que essa parceria finalmente aconteceu e espero que todo mundo goste e se divirta com ela” – Gustavo Mioto.

“Plaquinha de Aviso” já está disponível nos apps de música e YouTube ao lado de “Com ou Sem Mim”, “Cala Boca Coração”, “Cadê Meu Baby” e “Brechó”, todas do DVD “Gustavo Mioto Ao Vivo em Fortaleza” que será lançado em sua versão completa no próximo dia 22.

Gustavo Mioto já provou através de seus números que veio para ficar. Hoje ele acumula mais de 1,6 bilhões de visualizações no canal oficial do YouTube, se posiciona nos primeiros lugares com seus lançamentos e soma mais de 5.8 milhões de ouvintes mensais no Spotify.