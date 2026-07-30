Neoenergia Elektro prorroga campanha especial para negociação de contas em atraso

Atendendo a pedidos dos clientes em São Paulo e Mato Grosso do Sul, distribuidora prorrogou Campanha de Negociação 2026 até 31 de agosto. Negociação pode ser feita 100% online ou nas Lojas de Atendimento, com parcelamento em até 21 vezes no cartão de crédito.

Atendendo a pedidos dos clientes em sua área de concessão nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a Neoenergia Elektro prorrogou até o dia 31 de agosto a Campanha de Negociação 2026, que oferece condições especiais para clientes com contas de energia em atraso. A ação permite a regularização de débitos com descontos que podem chegar a 90%, além de opções facilitadas de pagamento. A iniciativa reforça o compromisso da distribuidora com a ampliação do acesso aos serviços e o apoio aos clientes na regularização de suas faturas.

Outro destaque da campanha é a praticidade: as negociações poderão ser realizadas de forma 100% online, por meio do portal de negociação da distribuidora (https://neoelektro.negocieonline.com.br/), ou presencialmente em qualquer Loja de Atendimento.

Além da redução de juros e multas, em alguns casos a campanha também prevê descontos sobre o valor principal da dívida, tornando a negociação ainda mais vantajosa. Podem participar clientes de baixa tensão das classes residencial, comercial, rural e baixa renda que possuam débitos vencidos há mais de um ano com a distribuidora.

Neoenergia Elektro ampliou a Campanha de Negociação 2026 que possibilita o pagamento de contas em aberto com condições diferenciadas. É a campanha mais vantajosa já realizada pela Neoenergia Elektro, com descontos inéditos”, afirma Maica Oliveira, superintendente de Relacionamento com Clientes da Neoenergia Elektro.

Como acessar o desconto

Após a consulta das faturas elegíveis no portal, o cliente poderá verificar o desconto disponível para o seu caso. O pagamento pode ser realizado via PIX ou parcelado em até 21 vezes no cartão de crédito, conforme as condições da operadora.

“Todo o procedimento pode ser feito de forma simples, rápida e segura, diretamente pelo celular ou computador, sem necessidade de deslocamento. Estamos facilitando ao máximo para que ninguém fique de fora da campanha”, reforça Maica Oliveira.

Mesmo com a prorrogação da campanha, a orientação é não deixar para a última hora, haja vista o aumento do volume de negociações normalmente registrado quando se aproxima o fim do prazo.