Papa Leão XIV não precisará de mais tratamento contra o câncer, dizem médicos

No domingo, ele fez a primeira aparição pública após a operação, durante a oração do Ângelus, na janela do Palácio Apostólico. Sorridente e com a voz firme, foi aplaudido pela multidão na Praça São Pedro, agradeceu o apoio e disse que retomaria o trabalho de gradualmente.

Hoje, oito dias depois da cirurgia, Leão voltou à praça para a primeira audiência geral desde a operação diante de um público de 30 mil pessoas. Ele percorreu o local de pé no papamóvel, acenando, sorrindo e parando para conversar com peregrinos e abençoar crianças. Ele agradeceu pelas orações e pediu que todos renovassem a confiança na bondade e na misericórdia de Deus.

Leão XIV, primeiro papa nascido nos Estados ‌Unidos, que também é naturalizado peruano, assumiu o cargo há pouco mais de um ano.

O papa tem viagem marcada para Uruguai, Argentina e Peru entre 6 e 17 de novembro. Será a primeira visita dele à América do Sul como pontífice e a viagem segue prevista.