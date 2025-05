Cidades da região realizam Leilões de Gado em prol do Hospital de Base de Rio Preto neste domingo

O 6º Almoço e Leilão de Gado de Mira Estrela acontece no Quioscão a partir das 11h, já o Leilão Beneficente de Penápolis ocorre após a celebração da Missa, marcada para às 10h.

Quem quiser aproveitar o domingo para arrematar belíssimos animais nos leilões ou aproveitar um delicioso almoço e ainda ser solidário, já tem lugar certo. Isso porque, no próximo domingo, 25 de maio, duas cidades da região promovem eventos beneficentes com renda revertida para o custeio do Hospital de Base (HB) de Rio Preto: o 6º Almoço e Leilão de Gado de Mira Estrela e o Leilão Beneficente de Penápolis.

Em sua sexta edição, o Almoço e Leilão de Gado de Mira Estrela acontece no Quioscão na cidade a partir das 11h. Além de arrematar cerca de 80 cabeças de gado, entre bovinos, suínos e ovinos, quem participar do leilão poderá ainda desfrutar de um almoço tradicional do interior paulista, composto por churrasco, arroz, feijão gordo, farofa e salada. No ano passado, o leilão arrecadou mais de R$ 50 mil.

O ingresso custa R$25, segundo a organização, quem adquiri-lo até sábado, 24, tem a chance de concorrer ainda a uma leitoa, uma dúzia de cervejas e a uma dúzia de guaranás. Mais informações falar com Macarrão, no telefone 1799634 8036.

Já o Leilão Beneficente de Penápolis é apenas para convidados e acontece após a celebração da Missa, marcada para às 10h. No ano passado, o leilão arrecadou mais de R$170 mil, em prol do HB.