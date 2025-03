Palmeiras treina finalizações e pode ter mudança no time para a final 

Verdão recebe o Corinthians às 18h30 de domingo, no Allianz Parque, pelo Paulistão.

O Palmeiras fez nesta quinta-feira o segundo treino da preparação para a final do Paulista. O técnico Abel Ferreira trabalhou finalizações e estuda mudanças no time para receber o Corinthians, às 18h30 do domingo, no Allianz Parque.

O treinador conta com Piquerez, que voltou a ser relacionado na semifinal, diante do São Paulo, depois de se recuperar de uma lesão na coxa. Assim, pode assumir a vaga que vinha sendo ocupada por Vanderlan.

A expectativa inicial era de que o mesmo pudesse ocorrer com Gustavo Gómez, mas o zagueiro sofreu uma entorse no joelho e – ainda que não seja caso cirúrgico – está agora novamente em recuperação.

Uma definição sobre o time deve ocorrer entre a sexta-feira e o sábado, mas no momento uma escalação provável do Palmeiras tem: Weverton; Rocha, Micael, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

Na Academia de Futebol, os jogadores fizeram atividades técnicas sobre dinâmicas de jogo e alguns deles trabalharam também cruzamentos, finalizações e jogadas específicas.

Giay, inclusive, participou das atividades. Abel chegou a revelar na última partida que ele teve entorse em uma dividida com Vitor Roque no treino, mas não houve lesão ou veto do departamento médico – com o limite de sete estrangeiros, um precisaria ficar de fora, e a comissão decidiu não arriscar.

Assim como na quarta-feira, Bruno Rodrigues, Paulinho e Maurício cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

*Com informações do ge