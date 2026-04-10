Palmeiras pede efeito suspensivo a Abel; Pleno do STJD vai julgar o técnico na próxima quarta-feira 

Treinador português recebeu oito jogos de suspensão por expulsões no Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras entrou com um pedido de efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após a punição de oito jogos imposta ao técnico Abel Ferreira.

Independentemente da decisão, o treinador será julgado na próxima quarta-feira pelo pleno do tribunal. O Verdão entrou com um recurso ainda nesta quinta-feira.

Abel Ferreira recebeu a suspensão de oito jogos por duas expulsões diferentes, contra Fluminense e São Paulo, ambas pelo Campeonato Brasileiro. Foram dois jogos de gancho pelo vermelho diante do Flu e outros seis por conta das ações no Choque-Rei.

É importante destacar que, destes oito jogos, Abel Ferreira já cumpriu dois de maneira automática. Dessa forma, caso a decisão se mantenha, vale por seis partidas.

Logo que a punição foi divulgada, o Palmeiras a considerou totalmente descabida e prometeu entrar com o recurso. Dito e feito. Agora, o Verdão aguarda a decisão sobre o efeito suspensivo, pedido nos dois processos, para que Abel possa continuar comandando a equipe enquanto aguarda o julgamento.

No domingo, o Palmeiras enfrenta o Corinthians e seria fundamental contar com o português na área técnica. O Dérbi Paulista, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 18h30.

Entenda a condenação de Abel Ferreira

O português foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que pune quem “tem ações contrárias à ética do esporte”.

A procuradoria do STJD utilizou a súmula do árbitro Anderson Daronco, que comandou o clássico com o São Paulo. Nela, ele relata que foi chamado de “cagão” pelo técnico português. Um vídeo de leitura labial também apareceu nos argumentos, no qual Abel xinga ainda mais a arbitragem.

Ele foi punido, sobretudo, pela reincidência no caso. Como revelado, Abel Ferreira já foi réu em 20 processos do STJD desde que chegou ao Palmeiras, em outubro de 2020.

*Com informações do ge