Motorista é flagrado pela PRF com anabolizantes na BR-153 em José Bonifácio 

Anabolizantes estavam em meio a eletrônicos e perfumes comprados no Paraguai.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de anabolizantes e medicamentos contrabandeados do Paraguai na noite desta quinta-feira (9.abr), na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), José Bonifácio/SP.

O material era transportado em caixas lacradas de produtos eletrônicos, dentro do porta-malas de um carro. No total, foram contabilizados 10 mil comprimidos e 500 frascos de anabolizantes, além de 200 ampolas de tirzepatida, medicamento utilizado para perda de peso.

Durante a vistoria no veículo, os policiais identificaram que os produtos tinham sido adquiridos no Paraguai. O condutor do automóvel, um homem de 32 anos, foi detido e encaminhado à Polícia Federal. Aos policiais, o suspeito disse que saiu de Foz do Iguaçu/PR e tinha como destino Fortaleza/CE. Ele poderá responder por contrabando e crime contra a saúde pública.

*Com informações do g1