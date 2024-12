Homem é preso após apontar revólver durante acidente de trânsito em Votuporanga 

Um revólver calibre 32 carregado com seis munições, além de munições sobressalentes e cápsulas deflagradas foram apreendidas.

Um homem foi preso pela Polícia Militar após se envolver em um acidente de trânsito e apontar um revólver para o motorista com quem discutia na zona norte de Votuporanga/SP, na noite do último domingo (8.dez).

De acordo com os registros policiais, policiais militares realizavam patrulhamento pela área, quando receberam informações de que havia um indivíduo armado pela Rua Renato Fonseca, e que esse homem após uma colisão entre veículos havia mostrado uma arma de fogo do tipo revólver ao solicitante.

Em seguida, os PMs foram até o local com apoio de outras equipes e realizaram a abordagem do suspeito, sendo que, durante busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, após ser feito vistoria na residência, os policiais militares localizaram um revólver de calibre 32, com seis munições intactas, escondido no interior de um sofá que estava na garagem, e mais oito munições intactas e 13 deflagradas dentro do guarda-roupas.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido, autuado por posse ilegal de arma de fogo, e colocado à disposição da Justiça.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3