Palmeiras aumenta lista de garotos que vão trabalhar no profissional após a Copinha 

Benedetti, Figueiredo, Thalys e Luighi já tiveram promoções anunciadas por Abel Ferreira e realizaram testes na Academia de Futebol junto de Allan nesta terça-feira.

O Palmeiras terá cinco jogadores do sub-20 no grupo de apoio do elenco profissional em 2025. Além de Benedetti, Figueiredo, Thalys e Luighi, que já tiveram promoção anunciada por Abel Ferreira, Allan também se juntará ao quarteto.

Os jogadores estão participando da Copa São Paulo e se apresentaram na Academia de Futebol na manhã desta terça, horas depois da goleada por 5 a 0 sobre o Santa Cruz-AC. O resultado classificou o Verdão de maneira antecipada na competição.

Benedetti, Figueiredo, Thalys, Allan e Luighi passaram por exames clínicos com o grupo profissional nesta terça, além de avaliações médicas e testes de força.

Após a Copinha, o quinteto vai treinar com mais frequência sob as ordens de Abel Ferreira. Como parte do grupo de apoio, eles podem voltar para jogar no sub-20 ocasionalmente – apenas Allan não poderá atuar mais na base, pois já tem 20 anos. A Copinha é seu último torneio antes do profissional.

Benedetti tem 18 anos de idade, 1,98m de altura, e é zagueiro canhoto, uma carência no elenco do Palmeiras. Já Figueiredo, também de 18 anos, tem empolgado neste início de ano no meio-campo do time sub-20 alviverde.

Thalys, 19, jogou por dois anos como centroavante, mas nesta Copinha voltou a ser camisa 10. Allan, que jogou como armador no ano passado, agora está jogando mais recuado e está vestindo a 8.

Luighi completa a lista e também tem 18 anos. O centroavante se juntará a um setor que conta com os reforços Facundo Torres, Paulinho, além de Flaco López, Estêvão, Bruno Rodrigues e Rony. O camisa 10, porém, tem futuro incerto e pode ser negociado.

*Com informações do ge

