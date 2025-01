Depredação do 8 de janeiro no STF gerou prejuízo de R$ 12 milhões; 106 itens são imensuráveis 

Despesa para reconstrução do Plenário gerou custo de aproximadamente R$ 3,5 milhões.

No Supremo Tribunal Federal (STF), as depredações dos atos antidemocráticos em 8 de janeiro de 2023 geraram prejuízo de R$ 8.616.822,30, sendo que 951 itens foram furtados, quebrados ou completamente destruídos.

Além disso, a despesa para reconstrução do Plenário, com troca de carpetes, cortinas e outros, foi de R$ 3.424.600,25, totalizando cerca de R$ 12 milhões em prejuízo para os cofres públicos.

Segundo o STF, ainda foram perdidos 106 itens históricos de valor imensurável, como esculturas e móveis que não puderam ser restaurados e não podem ser repostos.

Em 2025, ainda há sete itens da Suprema Corte, contabilizados nos gastos, que somam cerca de R$ 3 milhões, que ainda precisam de restauração, substituição e reforma. São eles:

Reforma elevadores danificados – R$ 88.659,00

Detecção de alarme de incêndio – R$ 102.468,03

Troca dos carpetes do 2º e 3º andar – R$ 523.173,00

Revestimento em tecido do Salão Nobre – R$ 28.000,00

Carpete do Plenário – R$ 308.084,97

Vidros para galeria de fotos – R$ 10.418,27

Entre os 106 itens considerados imensuráveis, está uma bengaleira em porcelana e um sofá em tecido, ambos de 1850, um prato em madeira originário de Belarus, uma placa em madeira proveniente dos Emirados Árabes Unidos e mais lustres, mesas e cadeiras.

Senado Federal

O Senado Federal gastou R$ 2.304.711,93 em reformas, manutenções e reestabelecimento de instalações nos dois anos após os atos antidemocráticos.

A verba também foi utilizada para a substituição de equipamentos danificados, recuperação de estruturas comprometidas, repintura de áreas afetadas, recuperação de mobiliário e equipamentos de escritório, melhorias em sistemas de segurança e infraestrutura tecnológica.

O maior gasto foi com os serviços de engenharia, que incluem a substituição de vidros, espelhos, portas, além da eletricidade.

Na Casa Legislativa, a tapeçaria de Burle Marx, avaliada em R$ 4 milhões, foi um dos itens mais caros danificados durante a invasão. A tapeçaria voltou às paredes do Salão Negro em outubro de 2023, após passar por restauração em São Paulo. A obra foi arrancada da parede e estragada com urina e pó de extintor de incêndio. Somente a restauração, o transporte e o seguro totalizaram R$ 236,2 mil.

Ato em memória do 8 de janeiro

Na capital federal, o governo organiza um ato no Palácio do Planalto em memória à data. O evento contará com a presença de ministros e autoridades. No ano passado, o evento aconteceu no Palácio da Alvorada.

O evento começará às 9h30 e terá a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A programação inclui a entrega de 21 obras de arte restauradas, como o relógio do século XVII, reparado na Suíça, além de um “Abraço da Democracia”, na Praça dos Três Poderes.

Segundo o Planalto, o ato deve contar com a presença de representantes do Legislativo e do Judiciário. Os três comandantes das Forças Armadas também devem comparecer na cerimônia.

*Com informações da CNN Brasil

