OSS – Município assina acordo

A OSS (Organização Social de Saúde) continuará gerenciando os serviços prestados nas Unidades de Saúde instaladas em Votuporanga

A Prefeitura de Votuporanga e a Organização Social de Saúde (OSS) da Santa Casa de Votuporanga assinaram o Termo de Contrato de Gestão, na manhã desta segunda-feira (29/07), referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços de Saúde a serem desenvolvidos no município de Votuporanga. A vigência do contrato é de 1º de agosto de 2019 a 31 de julho de 2020 e foi assinada após chamamento público.

Desta forma, a OSS gerenciará os serviços prestados nas Unidades de Saúde instaladas em Votuporanga, em consonância com a Política Nacional, Estadual e Municipal de Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) e diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com o Prefeito João Dado, o contrato de gestão dará mais qualidade e agilidade aos serviços prestados, com profissionalismo e capacidade técnica. “Hoje, assinamos o contrato que possibilita a permanência da nossa Santa Casa como gestora de grande parte da nossa estrutura de Saúde e com isso vamos continuar mantendo uma qualidade de assistência à Saúde e quem ganha é a nossa população”.

A Secretária Municipal da Saúde, Márcia Cristina Prado Reina, afirmou que “esse é um momento importante e agradeço ao nosso Prefeito e a Santa Casa de Votuporanga. Nesse momento assinamos um contrato novo, mas que dá continuidade ao trabalho que já vem sendo feito no nosso Município. É um trabalho reconhecido e valorizado e que nós temos todo o carinho e interesse que continue, de forma a trazer o benefício para a nossa população”.

O Provedor da Santa Casa de Votuporanga, Luiz Fernando Góes Liévana, o Torrinha, afirmou que “é um momento de alegria para a comunidade, que vai continuar tendo uma Saúde diferenciada”.

O Vereador e Líder de Governo, Daniel David, representou o Presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, o Vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso, que precisou se ausentar da reunião. “É um ganho grande para a população. Nós falamos do tripé que existe e há uma parceria entre Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Votuporanga, OSS, Santa Casa e FEV, que andam juntos cada vez mais”.

Para o Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Celso Penha Vasconcelos, “para a FEV é uma satisfação presenciar esse momento, que é um novo contrato que renova a gestão da Saúde de Votuporanga, que é diferenciada. Basta nós percorrermos cidades vizinhas, que vemos que Votuporanga está a frente das demais cidades. A Fundação Educacional, através de seus cursos, também é uma parceira fiel e importante da Prefeitura e da Santa Casa e a renovação do contrato nos deixa satisfeitos por conta da possibilidade da continuidade dessa parceria. Nossos alunos vão poder frequentar as Unidades de Saúde e a Santa Casa, aprender na prática e estar cada vez mais capacitados”.