Oscar volta quando? São Paulo é cauteloso e não deve ter meia nos próximos jogos do Brasileirão 

Camisa 8 realiza testes físicos com frequência, mas grau de lesão na coxa impede breve retorno.

O São Paulo ainda não deve contar com Oscar nos próximos jogos da equipe pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 8 se recupera de lesão na coxa esquerda e a gravidade impede que ele volte a entrar em campo já nesta semana.

Ele será desfalque contra o Botafogo, nesta quarta-feira, às 18h30, no Rio de Janeiro, e tem chances praticamente nulas de ser relacionado para o clássico de domingo, dia 20, contra o Santos, no Morumbis.

Pessoas próximas ao jogador disseram, ao ge, que Oscar tem realizado testes físicos com frequência no departamento médico. Porém, mesmo com tratamento intensivo, o incômodo na coxa pode voltar a ser sentido, e o atleta só será liberado para retornar ao time quando não sentir mais nada.

O meio-campista já havia perdido a estreia no Brasileirão, contra o Sport, por causa do mesmo problema, e só conseguiu atuar diante do Talleres na Argentina, pela Conmebol Libertadores, depois de intensificar os trabalhos no Reffis.

Por isso, o São Paulo agora adota cautela extra. O clube entende que não deve mais forçar a situação do jogador e trabalha com a expectativa de tê-lo somente dia 23, em Assunção, contra o Libertad, pela terceira rodada da competição continental, assim como Lucas, que também se recupera de lesão.

“Pensamos nos jogadores, não queremos acelerar a evolução, não por necessidade de resultado e correndo risco de perder de novo por lesão. Vamos no tempo normal”, disse o auxiliar Maxi Cuberas, após o empate por 1 a 1 com o Cruzeiro.

Essa esperança de retorno na próxima semana pode justificar a permanência do técnico Luis Zubeldía no cargo, já que o São Paulo acredita que a sequência do trabalho e a volta desses jogadores importantes devem mudar o cenário do argentino no clube, apesar dos resultados ruins neste momento.

O Tricolor tem três empates no Brasileirão e está em 15º lugar, com três pontos somados na tabela de classificação. Na Libertadores, é o vice-líder do Grupo D, com quatro no total (uma vitória e um empate).

