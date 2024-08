Não é só atacante: veja quais são as outras posições que o Santos monitora no mercado 

Clube anunciou Billy Arce e tem negociações com Yusupha Nije e Wendel, todos de frente; mas diretoria e comissão técnica querem reforçar também outros setores.

O Santos contratou o atacante Billy Arce, apresentado na quarta-feira, e tem negociação com outros dois jogadores do mesmo setor nesta janela de transferências. Mas tem outras posições também no radar que podem entrar em evidência nas próximas semanas.

A zaga, após a saída de Joaquim, e a posição de volante são duas prioridades. O gol era uma possibilidade, mas o Peixe se acertou com Renan para ocupar o posto de reserva imediato de Gabriel Brazão e resolveu o problema. O ex-jogador do Juventude ainda não foi anunciado.

Por ora, além de Renan, o Alvinegro contratou também Billy Arce. Estão em negociações o centroavante Wendel Silva, que pertence ao Porto, e o atacante Yusupha Nije, de Gâmbia, que pertence ao Al-Markhiya SC, do Catar.

A preocupação da diretoria e, principalmente, da comissão técnica com reforços diz respeito mais a 2025 do que a atual temporada. O Santos lidera a Série B e está invicto há oito jogos. O entendimento é de que o ano está transcorrendo bem, e o elenco atual é capaz de conseguir o acesso.

A zaga é uma preocupação pela saída de Joaquim. O defensor foi titular durante boa parte do semestre, mas foi vendido ao Tigres, do México. Sem ele, quem assumiu o posto foi Jair Cunha, formado na base. Ao seu lado atua Gil, titular absoluto, que pode se aposentar ao fim do ano.

Na reserva estão Alex Nascimento e João Basso, peças consideradas boas justamente para a função que ocupam, atrás de Gil e Jair na fila. Assim, não está descartada a contratação de mais um defensor.

Já a posição de volante passa, também, pelo desejo de qualificar ainda mais o elenco. Tomás Rincón é um dos líderes do grupo, mas, aos 36 anos, preocupa a comissão quanto a uma continuidade. Ao longo do ano, teve poucas oportunidades.

No banco, Alison e Sandry são as opções, embora o primeiro ainda não tenha sido usado na temporada.

*Com informações do ge