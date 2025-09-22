Oscar e Lucas treinam de olho em jogo decisivo contra a LDU 

Veja como estão os estágios de recuperação do meia e do atacante do São Paulo.

O São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda nesta segunda-feira, depois da derrota por 1 a 0 para o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O meia Oscar e o atacante Lucas avançaram em suas recuperações de olho no jogo contra a LDU, na quinta-feira, às 19h, no Morumbis.

Enquanto os titulares no clássico fizeram um trabalho físico, Oscar treinou normalmente com bola ao lado dos demais companheiros e ainda fez um complemento físico. Ele está recuperado de fraturas em três vértebras lombares e pode ficar à disposição de Crespo para a partida de quinta-feira.

O atacante Lucas também foi ao gramado para trabalhos com a preparação física após uma artroscopia no joelho direito. Ele é outro possível reforço para o duelo contra a LDU.

A tendência é que o técnico Hernán Crespo tenha Oscar e Lucas no banco de reservas. O São Paulo, que perdeu por 2 a 0 em Quito, no Equador, precisa vencer pela mesma diferença para levar o duelo para os pênaltis. Em caso de vitória por três gols de vantagem ou mais, o Tricolor vai direto à semifinal da Libertadores.

Nesta segunda-feira, quem não foi titular no clássico participou de uma dinâmica de fundamentos técnicos, cruzamentos e finalizações, seguida de um jogo em espaço reduzido.

O São Paulo ainda treina terça e quarta-feira de olho na partida contra a LDU. A tendência é que a escalação titular na quinta tenha Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric (Mailton), Marcos Antônio, Bobadilla e Rodriguinho; Ferreira e Luciano.

*Com informações do ge