Votuporanga será sede dos 67º Jogos Regionais em 2025

Votuporanga foi confirmada como sede dos *67º Jogos Regionais*, um dos maiores eventos esportivos do Estado de São Paulo, que será realizado em 2025. O anúncio oficial foi feito durante cerimônia de lançamento, que reuniu autoridades municipais e estaduais, e marcou o início da contagem regressiva para a competição que movimentará a economia, o turismo e o esporte do interior paulista.

O *partido Republicanos de Votuporanga* parabeniza a *Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, na pessoa do secretário Marcelo Stringari*, pela articulação e dedicação para que Votuporanga conquistasse o direito de sediar esse importante evento. A cidade ganha visibilidade regional e estadual, e quem vence é toda a população.

Nosso reconhecimento também à *Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, comandada pela coronel Helena Reis*, e ao *deputado estadual Danilo Campetti*, ambos do Republicanos, que desempenharam papel fundamental para que o projeto saísse do papel. Ressaltamos com orgulho a trajetória de Campetti, nascido em Votuporanga, que tem demonstrado compromisso constante com o desenvolvimento da nossa cidade.

Também parabenizamos o prefeito Jorge Seba pela parceria institucional e pela confiança no potencial esportivo e organizacional de Votuporanga.

É importante destacar que, em momentos como esse, em que grandes conquistas são celebradas, é natural que surjam vozes duvidosas. A população, porém, pode ter certeza de que os recursos destinados para a realização dos Jogos estão sendo aplicados com responsabilidade, transparência e compromisso com o interesse público. O esporte, a juventude e a cidade de Votuporanga merecem esse investimento.

O Republicanos reafirma seu compromisso com políticas públicas que promovam oportunidades, fomentem o esporte e valorizem os talentos da nossa terra. Os 67º Jogos Regionais serão um marco na história de Votuporanga – e nós estaremos lado a lado com a população nessa jornada de celebração, superação e união.

