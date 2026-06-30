Operação mira furtos de motocicletas e apreende veículo adulterado, drogas e peças no noroeste paulista 

Polícia Civil cumpriu 11 mandados de busca em São José do Rio Preto, Mirassol e Bady Bassitt. Um homem foi preso preventivamente e um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

Uma operação da Polícia Civil de São José do Rio Preto/SP contra furtos de motocicletas apreendeu uma moto com sinais identificadores adulterados, peças de veículos, drogas e cumpriu um mandado de prisão preventiva nesta terça-feira (30.jun) no noroeste paulista.

Um adolescente também foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. A ação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em imóveis de São José do Rio Preto, Mirassol/SP e Bady Bassitt/SP.

Além disso, policiais fizeram vistorias em cinco estabelecimentos comerciais para apurar suspeitas de receptação e desmanche clandestino de motocicletas.

Durante as buscas, os policiais encontraram cinco chassis de motocicletas, uma moto com sinais identificadores suprimidos, diversas peças, algumas com numeração adulterada, e três celulares.

Em um dos endereços, a equipe encontrou ainda 79 porções de cocaína, 10 porções de maconha, dinheiro e materiais usados para embalar drogas com o adolescente.

*Com informações do g1