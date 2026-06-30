Lucas Paquetá tem lesão confirmada e desfalca o Brasil nas oitavas da Copa do Mundo 

Meia sofreu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda durante a vitória sobre o Japão e iniciou tratamento com a equipe médica da Seleção.

Lucas Paquetá está fora das oitavas de final da Copa do Mundo. Ele foi submetido a exames de imagem nesta terça-feira, dia seguinte à vitória do Brasil sobre o Japão, na segunda fase da Copa. O meio-campista, que saiu de campo sentindo dores na parte posterior da coxa esquerda, teve lesão constatada. A CBF não deu prazo para retorno do jogador, contudo, segundo o apurado, é que o atleta do Flamengo não terá condições de atuar no próximo domingo.

“O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível”, disse a CBF em comunicado.

Nas redes sociais, o jogador se manifestou e recebeu apoio de alguns colegas, como Vini Jr: “Vamos juntos até o fim. Bora Brasil”, escreveu Paquetá, depois de ter a lesão constatada.

Brasil x Japão e a lesão de Paquetá

Nos últimos instantes do primeiro tempo, Paquetá começou a mancar em campo. Ele saiu do gramado no intervalo sentindo muitas dores, escorado em Neymar e sendo consolado pelos companheiros. Na volta para a segunda etapa, foi substituído por Endrick.

Paquetá permaneceu no banco durante o segundo tempo e comemorou com os jogadores os gols da virada do Brasil contra o Japão, mas sempre sem apoiar a perna esquerda no chão e com ajuda de companheiros.

Paquetá foi titular do Brasil em todos os jogos da Copa do Mundo até aqui. No segundo tempo contra o Japão, Carlo Ancelotti primeiro utilizou Matheus Cunha numa posição de meio-campista, mas depois lançou Gabriel Martinelli para fazer a função.

Atualizações sobre a situação de Raphinha

Fora há 10 dias, Raphinha iniciou, nesta terça-feira, a transição para o campo. Em recuperação de lesão na coxa direita, o atacante do Barcelona foi a campo de tênis, com exercícios leves. A comissão técnica ainda mantém cautela sobre a presença do jogador nas oitavas de final.

Próximos passos da Seleção até o jogo das oitavas de final

A Seleção ganhou folga depois do treino desta terça-feira e só se reapresenta no fim da tarde desta quarta-feira. O grupo terá três dias de treinamento antes de voltar a campo. O Brasil enfrenta Noruega ou Costa do Marfim, no próximo domingo, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo.