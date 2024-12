“Operação Grinch”: DISE prende casal por tráfico de drogas em Votuporanga 

Além de M.G.S., de 24 anos e S.C.S., de 38, porções de cocaína, crack, maconha e R$ 10 mil foram apreendidos.

Um casal foi preso por policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), no âmbito da “Operação Grinch”, deflagrada na manhã desta sexta-feira (20.dez), em Votuporanga/SP.

De acordo com os registros policiais, a operação teve como objetivo principal o combate ao tráfico de drogas no município. Contudo, em ações preliminares desempenhadas pela DISE foram identificados locais e pessoas que praticavam esse crime hediondo e diante do denso material colhido nas investigações, foi representado pelo pedido de busca domiciliar nos locais investigados, sendo os mesmos concedidos e expedidos pela 1ª e 2ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga.

Na manhã desta sexta-feira, os policiais civis devidamente autorizados pela Justiça deram cumprimento aos mandados. Em um dos endereços um casal foi preso em flagrante delito e apreendidas drogas, celular e grande quantia em dinheiro. Em um outro local foi apreendido um tablete de maconha, porém, o investigado não se encontrava no imóvel e encontra-se foragido. Nos demais foram efetuadas buscas, todavia, nada de ilícito foi localizado.

Segundo a DISE, ao todo, foram apreendidos um tijolo de maconha, que se fracionado renderia até 300 porções para comércio à usuários da droga; um tablete de maconha que renderia 80 porções; oito porções grandes de maconha; seis porções grandes de cocaína que se fracionadas renderiam até 700 porções; uma porção grande de crack, que se fracionada renderia até 150 porções; além de quatro balanças digitais, um telefone celular, dezenas de tubos plásticos (Eppendorf), dezenas de saquinhos plásticos e R$ 10 mil em espécie.

O casal, M.G.S., de 24 anos, e a mulher S.C.S., de 38 anos, receberam voz de prisão no local e foram conduzidos à DISE, onde foram ouvidos pelo Delegado de Polícia, Dr. Rafael Latorre Costa, autuados em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados a carceragem, permanecendo à disposição da Justiça.

Os entorpecentes e demais objetos foram encaminhados ao Instituto de Criminalística de Votuporanga para realização dos devidos trabalhos periciais.

