Faleceu neste sábado aos 79 anos, o Sr. Jair Guedes. Ele deixa a esposa Márcia de Souza Guedes e as filhas Joyce de Souza Guedes, Amanda de Souza Guedes e Ana Carolina Ferreira Guedes. Natural de Lavrinhas (SP), veio para Votuporanga em 1969; era Policial Civil aposentado , tendo exercido a função de agente de telecomunicações. Seu velório acontece neste domingo (22) desde as 7h30, no Velório Municipal e o seu sepultamento acontece, às 14h no Cemitério Municipal de Votuporanga.