ONDE O TIETÊ É BEM VIVO – DICAS  DO  TURISMO  PAULISTA            

Texto de : Jarbas Favoretto .

ONDE O TIETÊ É BEM VIVO

Ao contrário de boa parte do Rio Tietê onde temos poluição e rio sem vida, em Araçatuba ele é limpo, largo, piscoso e navegável, conforme afirma a sua competente Secretaria de Turismo.

Cada vez mais, aquela cidade atrai turistas e pescadores e a prova disso: O município já foi finalista do Prêmio Top Turismo na categoria Turismo de Pesca.

Conforme nos informa a referida Secretaria, Araçatuba é integrante da Região Turística Tietê Vivo, onde a cidade apresenta grande crescimento nos esportes náuticos e na pesca esportiva.

Na foto: Pesca Esportiva em Araçatuba SP

ONDE A FISGADA É CERTA

Com o represamento do Rio Tietê, grande volume de água possibilitou a introdução de espécies não nativas da região, como o tucunaré e a corvina.

Além disso, ainda aumentou significativamente a quantidade das espécies nativas, que não são poucas: pacu, piapara, tilápia, curimba, pintado, dourado e piau.

Em Araçatuba existem também outros pontos de pesca em outros rios, tais como a foz do ribeirão Baguaçu, ou a foz do córrego Matogrossinho ou, ainda, a foz do córrego Machado Mello rico em tucunarés, corvinas e tilápias.

Na foto de Ken Chu: Praia Municipal em Araçatuba SP.

PARQUE NÁUTICO

O Parque Náutico de Araçatuba também atende turistas e pescadores, estes com uma passarela de 90 metros e píer com 20 atracadouros.

No local, 12 quiosques com churrasqueiras, mirante, mais 4 decks para contemplação, rampa para os barcos e área de camping.

A Secretaria de Turismo de Araçatuba acrescenta que a sua margem do Rio Tietê, com um belíssimo pôr do sol, tem sediado, cada vez mais, eventos como a Festa do Peixe, torneios de pesca, encontro de lanchas e outros.

Visite Araçatuba e aproveite para conhecer o trabalho das 80 artesãs credenciadas por sua prefeitura.

Na foto: Deck de 90m, em Araçatuba SP.

(Texto de Jarbas Favoretto, MTb 32.511, outubro/2026).