FLIV 2019 Abertura da 9ª edição do Festival Literário acontece hoje às 20h

A cerimônia contará com a presença do Secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sergio Sá Leitão. Logo em seguida, acontece show de Paula Lima, interpretando Rita Lee.

O Secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sergio Sá Leitão, estará na abertura do Fliv hoje logo mais às 20h

O 9º Festival Literário de Votuporanga – FLIV 2019 que se inicia hoje e se estende até o dia 27 de outubro contará com mais de 450 atividades gratuitas. O evento é uma realização do Ministério da Cidadania, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Prefeitura de Votuporanga e recebe o apoio da Lei de Incentivo à Cultura e do Programa de Ação Cultural – PROAC. Neste os patrocinadores do evento são: Sabesp, Ambev e Facchini e o Co-Patrocínio da Levity, Unifev e Itamarati. As empresas apoiadoras do FLIV são Cantoia Figueiredo, Básica, Porecatu Supermercados, Converd, Fiorilli Software e BIM Ferro Velho São Paulo. Conta ainda com a colaboração da Casa das Rosas, Pontos MIS e SP Leituras, a promoção da TV TEM e execução da Associação Paulista de Amigos da Arte – APAA. Mais informações do evento você acompanha no www.flivotuporanga.com.br ou nas redes sociais @flivotuporanga

FLIV terá 17 espaços com atividades simultâneas

A organização divulgou a programação completa do evento, que terá mais de 450 atividades; Festival Literário de Votuporanga começa neste sábado (19/10)

Serão 450 atividades programadas para os nove dias do evento, uma megaestrutura foi preparada, com áreas que serão batizadas com os nomes de algumas obras assinadas pela escritora homenageada Maria Valéria Rezende.

No total, são 17 espaços integrados ao Parque da Cultura, além do Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. “O Festival cresce a cada ano e isso faz com que busquemos alternativas para atender com qualidade e comodidade quem vem ao Fliv. Nesta edição, além de locais novos, também estamos homenageando Maria Valéria Rezende, ao nomear espaços com algumas de suas obras”, destacou Silvia Stipp, Secretária Municipal de Cultura e Turismo.

Este ano, o galpão principal recebeu o nome de “Vasto Mundo”, primeiro livro publicado por Maria Valéria Rezende. No local, acontecerão diversas atividades, como contações de histórias, oficinas e os saraus com bandas e cantores de Votuporanga.

Livrarias e editoras ficarão no “Cantos e Contos”, anexo ao Parque da Cultura, garantindo maior comodidade e conforto aos leitores. A novidade deste ano também é o novo galpão, que se chamará “Outro Mundo”, onde o público terá contação de histórias, oficinas e intervenções.

Ainda na área externa, os visitantes terão apresentações e oficinas no Mirante Fliv (Deck) e no palco principal, que foi batizado com o nome do Festival e de uma das obras de Maria Valéria Rezende, “Outros Cantos”, que ganhou o prêmio Casa de Las Américas (Cuba, 2017). A praça de alimentação é um dos locais tradicionais do Festival.

O pátio do Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” – CIT, durante o Fliv será reconhecido como “Rimas e Versos” e palco para aulas livres de danças urbanas, encontro com Renan Inquérito, entre outras atividades. No primeiro piso do prédio, estão o “Mundo Encantado”, para a Primeiríssima Infância, o “Feito à mão”, para o artesanato, o Cinema Cultural, o Auditório Externo e a Sala de Oficinas. Já no segundo piso, estão a Biblioteca Municipal “Castro Alves”, a Brinquedoteca, a Sala de Oficinas e a Varanda Cultural. Também acontecerão atividades no terceiro piso, onde está o Museu Municipal “Edward Coruripe Costa”.

Este ano, o Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” será palco do espetáculo teatral “Morte e Vida Severina”, do Instituto Federal de São Paulo – IFSP de Votuporanga, e da roda de conversa com a escritora homenageada Paula Pimenta.

Cobertura do palco externo

Na cobertura do palco externo foram investidos R$ 243.030,80

Na abertura do Fliv 2109 será inaugurada a cobertura de 187,94 m² do palco externo do Parque da Cultura.

Através de convênio com a Secretaria de Estado de Turismo, por meio do Município de Interesse Turístico 2018 (MIT), Votuporanga recebeu repasse de R$208.173,56 para execução da obra. Outros R$ 34.857,24 foram investidos com recursos do Município, totalizando R$ 243.030,80 de investimento para a melhoria.

“É mais uma melhoria que proporcionamos no Parque da Cultura, para oferecer estrutura adequada para sediar eventos de maneira geral, entre eles, um dos maiores eventos multiculturais do Brasil, o FLIV, que atrai nossos moradores e os milhares de turistas que frequentam este belo cartão postal de Votuporanga”, disse o Prefeito João Dado.

Paula Lima é atração musica na abertura do Fliv

Ela traz a apresentação Soul Lee, em que interpreta Rita Lee

Após a cerimonia de abertura terá início o pocket show da cantora Paula Lima, que traz a apresentação Soul Lee, em que interpreta canções de Rita Lee. A entrada é gratuita e aberta ao público de toda a região.

Em entrevistas à imprensa, a cantora fala sobre o projeto. “Rita Lee sempre foi uma inspiração para mim. Uma figura surpreendentemente interessante. Com seu jeito único e além do seu tempo, parecia extraída do futuro. Sempre se mostrou livre, independente, forte e sensível. Cheia de hits e empoderada antes de sabermos o que isso significava”, conta Paula. No repertório, clássicos como Caso Sério, Agora Só Falta Você, Ovelha Negra, Ando Meio Desligado, Pagu, entre outros.

Em sua carreira, Paula Lima gravou quatro álbuns e o DVD atemporal “Sambachic”. Foi protagonista do musical Cats e comentarista de Carnaval de São Paulo. É apresentadora do programa de rádio “Chocolate Quente”, contemplado com o Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte). Ao longa da carreira, já dividiu o palco com Jorge Benjor, Milton Nascimento, Elba Ramalho, Marcelo D2, Rael, Seu Jorge, entre outros.

Programação do dia

O sábado do Festival também será marcado pela abertura das exposições fotográficas que ficarão durante os nove dias da programação, “Retrospectiva Natanael Longo” e “Litterarum Amor”, no Museu Municipal, e “Poesia de Ver”, no 1º Piso do Centro Cultural. O público ainda participará do Sarau com a banda Canevettes Rock’n’Roll Band, no Vasto Mundo – Galpão Principal. A atividade será promovida todos os dias, às 22h, com cantores de Votuporanga e região.