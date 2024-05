Olho nela! O que Palmeiras precisa fazer por liderança geral da Libertadores 

Verdão pode ser líder com uma vitória simples, mas também pode depender do saldo de gols.

O Palmeiras entrará em campo nesta quinta-feira, às 19h, para encarar o San Lorenzo, já classificado para as oitavas de final da Conmebol Libertadores e com a liderança do Grupo F garantida. O duelo, porém, ainda reserva outro objetivo importante: a primeira colocação geral do torneio.

O Verdão chega para o último compromisso da fase de grupos com 13 pontos ganhos. Para ser o líder geral, portanto, ele precisa vencer, já que o Atlético-MG venceu o Caracas na última terça e foi aos 15, no Grupo G.

Uma vitória simples (por um gol de diferença), porém, pode não ser o suficiente. Isso por conta do saldo de gols.

Além do Palmeiras, os argentinos River Plate e Talleres chegam nesta última rodada com 13 pontos e podem melar os planos do clube alviverde. Caso os três vençam seus respectivos jogos, a liderança será definida no saldo de gols.

O Verdão tem saldo de nove gols contra sete do River Plate e seis do Talleres. O time de Córdoba é o primeiro a entrar em campo. Ainda nesta quarta-feira, visita o São Paulo, às 21h30, no Morumbis, ainda correndo o risco de perder a liderança do Grupo B.

O River, por sua vez, recebe o Deportivo Táchira, nesta quinta-feira, às 21h, no Monumental de Nuñez. A equipe venezuelana é a lanterna do Grupo H, com apenas um ponto conquistado.

Portanto, em uma hipotética vitória do trio, a liderança geral da fase de grupos da Libertadores só será definida após às 23h da quinta-feira. O melhor colocado tem o direito de definir todas as partidas de mata-mata em casa.

Caso consiga o feito, o Palmeiras levará a melhor campanha da fase de grupos pela sexta vez nas últimas sete edições do torneio. Desde 2018, a única vez que não conseguiu foi em 2021.

