Polícia Ambiental recupera gado furtado em Fernandópolis 

Os animais foram localizados em um terreno no bairro Ubirajara, zona norte. Suspeito já foi identificado, porém não havia sido preso até o fechamento desta reportagem.

A Polícia Ambiental, durante patrulhamento ambiental rural de Atividade Delegada, recuperou gado furtado em Fernandópolis/SP, em propriedade rural próxima à Universidade Brasil no final de semana. Os animais foram localizados em um terreno no bairro Ubirajara, zona norte.

Após diligências nesta terça-feira (28.mai), policiais ambientais localizaram a área com oito cabeças de gado, entre machos e fêmeas, sendo observado que quatro delas ostentavam marcação reconhecida pela vítima como sendo de sua propriedade. Os outros quatro animais estavam com marcações sobrepostas, não sendo possível identificar seu proprietário.

Através de informações, a Polícia Ambiental chegou a “C.,” indivíduo que é conhecido pelos policiais pelo envolvimento em furtos pela região, inclusive de gado. O pai dele chegou a informar a corporação que o filho era o responsável pelos animais e que teria feito o desembarque na noite de segunda-feira, tendo informado a sua residência.

Na moradia, uma mulher que se apresentou como ex-companheira de “C.,” disse que não sabia de seu paradeiro, mas que quatro dos animais que estavam no terreno eram seus, no entanto, que desconhecia a propriedade dos demais.

Tendo em vista a não localização de “C.,”, mas com informações suficientes de sua participação no furto dos animais, as partes, bem como a vítima, foram encaminhadas ao Distrito Policial de Fernandópolis para registro de ocorrência.

A Polícia Científica foi acionada e após os trabalhos periciais. O gado foi liberado para a vítima que ficou encarregada de retirar as reses do local.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o furto e localizar o paradeiro do acusado do furto.