Obra da nova sede da Votuprev avança para fase de acabamento 

Ao todo serão investidos mais de R$1,029 milhão de recursos próprios do Instituto.

A obra da nova sede do Instituto de Previdência do Município de Votuporanga – Votuprev avança para a fase de acabamento. O investimento total da obra está estimado em cerca de R$1,029 milhão de recursos próprios da Autarquia. Já foram realizados os serviços preliminares da obra, entre eles fundação, alvenaria e estrutura para cobertura do prédio, reboco, e, agora, segue para a fase de acabamento, com cerca de 53% da obra concluída.

O novo espaço contará com uma área de mais de 300 metros de área construída, localizado na Av. Sebastião Vaz de Oliveira, próximo à construção do Novo Paço Municipal. A previsão de entrega da obra é para o início do segundo semestre deste ano.

“O trabalho do Votuprev tem se desenvolvido muito bem nos últimos anos e com este novo espaço poderemos proporcionar um melhor atendimento para todos que precisarem dos nossos serviços. A nossa meta é que possamos, cada vez mais, assegurar que os nossos servidores possam gozar de seus diretos adquiridos pelos anos de contribuição ao serviço público. Com certeza a conclusão desta obra será uma grande conquista para todos nós”, comenta o diretor-presidente da Autarquia, Adauto Cervantes Mariola.

Sobre o Instituto

Criado pela Lei Complementar nº 199 de 21 de dezembro de 2011, o Votuprev é uma Autarquia Municipal, com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, que tem por finalidade assegurar aos servidores titulares de cargo efetivo do Município e seus dependentes, mediante contribuição, meios de subsistência em casos de incapacidade, idade avançada, inatividade e falecimento. A criação, extinção, estruturação, finalidade e atribuições dos órgãos do Instituto de Previdência do Município de Votuporanga – VOTUPREV são os constantes da Lei Complementar nº 199 de 21 de dezembro de 2011, suas alterações e leis complementares que a sucederem.

Atualmente, o Votuprev está locado à Rua São Paulo, nº 3834, próximo à Prefeitura e o telefone para contato é o (17) 3422-2566.

