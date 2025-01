CAV perde por 2 a 0 do Taubaté e amarga sua terceira derrota

Da Redação

O Votuporanguense começa a se preocupar com o mau início. O time ainda não venceu e conheceu sua terceira derrota, a segunda seguida. Com apenas um ponto, está em 16º e último lugar, formando o Z-2 com o Santo André, também com um ponto, mas que ainda joga. O jogo aconteceu na tarde deste sábado em Taubaté no Estádio Joaquim de Morais Filho. O Taubaté fez 2 a 0 em cima do Votuporanguense pela quarta rodada.

O Taubaté consolidou sua reação no Paulistão Série A2 ao vencer a segunda partida seguida. Com a vitória, o time alcançou seis pontos e aparece em sétimo lugar. Após duas derrotas seguidas, o time já havia se recuperado na última rodada ao vencer o Santo André, por 1 a 0, fora de casa.

OS GOLS

Após um primeiro tempo equilibrado, os dois gols saíram na etapa final. Aos 24 minutos, o zagueiro tentou cortar cruzamento de cabeça, mas não conseguiu e apenas resvalou na bola. A sobra ficou com Lucas Venuto na esquerda, perto da linha de fundo. Mesmo sem muito ângulo, ele chutou forte, no alto, para vencer o goleiro.

Já no final, aos 41, a vitória foi confirmada com gol de Allison. O goleiro do Taubaté se adiantou para cortar o ataque do Votuporanguense e jogou a bola para frente. Allison, perto da meia-lua, dominou com muito estilo, girando e colocando a bola dentro da área. Chutou rasteiro, no cantinho, para fazer 2 a 0.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo na quarta-feira. Às 15h, o Votuporanguense visita justamente o Santo André no Bruno José Daniel. Mais tarde, às 19h, o Taubaté enfrenta a Ferroviária na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.