Oba Festival chega à última noite com show exclusivo de Claudia Leitte fora de Salvador

O Oba Festival chega ao último dia nesta segunda-feira (16), em Votuporanga (SP), com expectativa alta para o encerramento da edição 2026. A noite deve manter o ritmo que marcou o festival nos dias anteriores.

A principal atração será Claudia Leitte, que escolheu Votuporanga para realizar seu único show neste período fora de Salvador. Um dos principais nomes da música brasileira em grandes carnavais, a artista apresenta a turnê Feira de Especiarias, em um espetáculo com proposta visual renovada, forte presença de palco e repertório que reúne novidades e sucessos consagrados.

A programação inclui ainda o Monobloco, conhecido pela mistura de ritmos e músicas populares, além de Veigh, artista em evidência na cena urbana e presença frequente nos principais festivais do país.

Para a organização, o desempenho do festival ao longo da edição confirma a força e a trajetória do evento. “O Oba carrega uma história sólida. São anos investindo em atrações de grandes nomes, estrutura e entretenimento. A resposta do público mostra a conexão que o festival mantém com quem busca uma experiência completa”, afirma Caskinha.

A segunda noite, realizada neste domingo (15), manteve o ritmo intenso da festa e contou novamente com recinto lotado. No palco, Léo Santana levou ao festival sua energia característica e coreografias que já se tornaram marca registrada, com sucessos que dominaram o coro do público, como “Zona de Perigo”. Já Lauana Prado apresentou o sertanejo moderno com potência vocal e repertório que transitou entre hits autorais e releituras.

A programação também contou com o Turma do Pagode, que reforçou o clima festivo com canções conhecidas, além da presença de MC Hariel, um dos nomes mais populares do funk nacional, mantendo a vibração da arena em alta.

A organização projeta para esta segunda-feia mais uma noite de casa cheia para o encerramento do Oba Festival 2026. A abertura dos portões está marcada para 17h e os ingressos diários podem ser adquiridos em https://www.obafestival.com.br/ingressos/