Rouca e emocionada, Claudia Leitte encanta multidão do Oba Festival, em Votuporanga

Após maratona de apresentações, cantora entrega energia contagiante no Oba Festival, que reuniu quase 50 mil pessoas e arrecadou milhares de alimentos

Mesmo enfrentando a rouquidão causada por uma intensa sequência de shows, Claudia Leitte mostrou que disposição e carisma não faltam. A artista subiu ao palco do Oba Festival em Votuporanga, e protagonizou uma apresentação vibrante, marcada por forte interação com o público e momentos de emoção.

O evento já se consolida como um dos maiores do interior paulista. Desde o primeiro dia, cerca de 50 mil pessoas passaram pelo festival, reforçando o sucesso de público e a força da programação. Com caráter solidário, o Oba também arrecadou milhares de alimentos na pista solidária, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga.

Visivelmente tocada pela recepção calorosa dos fãs, Claudinha agradeceu o carinho e, mesmo com a voz desgastada, fez questão de cantar, dançar e comandar a festa até o fim, provando mais uma vez sua conexão com o público e sua entrega no palco.