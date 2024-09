Votuporanguense lança livro sobre ufologia

O comerciante e ufólogo Paulo César Rapassi conta, em mais de 70 páginas, relatos de várias aparições de óvnis e experiências de abduções, além do fato de como isso tem sido ocultado da sociedade há muitos anos.

@leidiane_vicente

A ideia de que os seres humanos, os animais e as plantas não são os únicos habitantes em meio a imensidão deste universo, provavelmente é algo que se passa pela cabeça de muita gente. Mas pensar que talvez existam vidas em outros planetas é algo que causa, em algumas pessoas, um pouco de medo. Afinal, o cinema foi um grande estimulador desse sentimento, mostrando, geralmente, uma guerra de fim de mundo entre os terrestres e os extraterrestres.

A ufologia é uma ciência interdisciplinar dedicada ao estudo dos UFOs, que são os óvnis (objetos voadores não identificados) e os fenômenos decorrentes desse estudo.

O pai da ufologia foi o brasileiro Ademar José Gevaerd, que em uma conferência de 1996, no Chile, informou que os avistamentos de óvnis em todo mundo haviam aumentado mais de 200%. Apesar da pesquisa ser antiga, recentemente, nos veículos de comunicação, saíram reportagens de relatos de pilotos, de uma agência de linhas aéreas, terem feito manobras para desviar do que eles chamaram de “estação espacial” no céu.

O comerciante e ufólogo Paulo César Rapassi, morador de Votuporanga-SP, acaba de lançar o seu primeiro livro sobre o tema, com o nome “Somos Todos Um”. “A ideia surgiu das motivações de amigos, sugerindo que eu escrevesse algo a respeito”, diz.

Já sobre o nome da obra, Rapassi descreve na introdução: “Somos todos seres do mesmo universo, respiramos o mesmo ar e todos somos irmãos! Amigos!”.

Segundo ele, existe, atualmente, uma enorme quantidade de relatos sobre óvnis, porém os documentos são retidos pelos três poderes: o político, religioso e militar. “Em suas alternâncias, certamente não estão preocupados com o evoluir da humanidade”, relata no livro.

Rapassi conta que as primeiras aparições de óvnis datam de 1948. Já em 1953 e 1954 revela que muitos moradores de Votuporanga, inclusive ele, avistaram, pela primeira vez, naves passando pela rua Amazonas, uma das principais vias da cidade.

Para o ufólogo, os seres alienígenas, muitas vezes, vivem e dividem o mesmo planeta que os humanos e são os responsáveis por grandes feitos tecnológicos.

“As civilizações de outras esferas são as responsáveis pelos saltos evolutivos que atingimos. Basta atentarmos para as transições após os anos 1940. Atualmente, podemos ver computadores e toda a tecnologia do século XXI. De um simples velcro ao forno microondas, até as telecomunicações e infinidade de conforto que usufruímos, mas que deixam de ser dadas as fontes: os seres extraterrestes”, afirma.

O livro “Somos Todos Um” contém 72 páginas que narram flertes da ufologia com questões religiosas, histórias de aparições de óvnis em diversos países, experiências de abduções e de que forma tudo isso tem sido avidamente ocultado da sociedade, há muitos anos por diferentes frentes de poder.