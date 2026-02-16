Creta para PCD sai a R$ 104.750

Coluna Via Digital

Por Lucia Camargo Nunes*

A Hyundai reintegrou a versão Action ao portfólio do Creta, utilizando como base a configuração Comfort da atual geração do SUV. O modelo foi posicionado na faixa de preço até R$ 120 mil, o que permite o enquadramento em incentivos fiscais destinados ao segmento de pessoas com deficiência (PCD). As primeiras unidades chegam em março.

O valor sugerido do veículo é de R$ 119.990. Após a aplicação das isenções de IPI e ICMS parcial, o custo final para o consumidor PCD é de R$ 104.750.

O modelo é equipado com rodas de liga leve de 16 polegadas e está disponível nas cores prata, branco e preto. A estrutura do automóvel mantém o entre-eixos de 2.610 mm e o porta-malas com capacidade de 422 litros.

No conjunto de itens de série há seis airbags, assistente de partida em rampa e monitoramento de pressão dos pneus. Para conveniência, direção elétrica progressiva, controle de cruzeiro, chave presencial (smart key), sistema stop & go, sensor crepuscular e ajuste de altura e profundidade do volante. Há também um sistema de alerta de presença no banco traseiro para monitoramento de ocupantes ou objetos no desembarque.

O Hyundai Creta finalizou o ano de 2025 com 58.560 unidades emplacadas no varejo brasileiro. A fabricação permanece concentrada na unidade industrial de Piracicaba, em São Paulo.

Executivos projetam crescimento para 2026

Levantamento da KPMG indica que 87% dos CEOs do setor automotivo e 81% dos executivos de manufatura industrial projetam crescimento para seus segmentos. No setor automotivo, 71% dos gestores relatam evolução nas funções devido à complexidade das atividades, enquanto na manufatura o índice é de 48%. A rentabilidade nos próximos três anos será orientada por processos de produção (55%) e novos modelos de negócio (49%).

A cadeia de suprimentos é prioridade para 47% das lideranças automotivas e 63% das de manufatura. O investimento em inteligência artificial é planejado por 81% do setor automotivo e 68% da indústria. O principal obstáculo na área de tecnologia é a defasagem entre competências disponíveis e necessidades operacionais, ponto citado por 29% e 33% dos executivos, respectivamente. Em contrapartida, 22% de ambos os grupos preveem ganhos de eficiência com a implementação dessas ferramentas.

A pesquisa aponta que 66% das empresas automotivas e 69% das indústrias de manufatura atravessam fase de adaptação a normas regulatórias. Quanto à sustentabilidade, 58% dos executivos automotivos e 43% dos de manufatura utilizam parcerias para cumprimento de requisitos ambientais e legais.

MG anuncia novo head de marketing

A MG Motor Brasil nomeou Thiago Marques como head de marketing e produto. O executivo, graduado em Marketing com especialização em Business Management e MBA em Gestão de Marketing, possui trajetória de 18 anos no setor automotivo, com passagens por empresas como Hyundai, Jaguar Land Rover, Renault, Caoa Chery, PSA e Omoda & Jaecoo.

A movimentação na estrutura organizacional coincide com a etapa de expansão da companhia, que prevê o início da montagem de veículos em território nacional no final deste ano. A gestão de Marques terá como foco a consolidação da marca no mercado brasileiro e o desenvolvimento de estratégias voltadas à mobilidade elétrica.

O executivo também responderá pelas operações de vendas, gestão da rede de concessionárias e planejamento estratégico, abrangendo a definição de políticas de preços e o posicionamento da marca vinculada ao grupo SAIC Motor.

Certificado Volks garante valorização de clássicos

O Certificado de Clássicos Volkswagen documenta veículos históricos por meio de registros de fábrica. Em janeiro, duas Kombis brasileiras (1974 e 1975) foram leiloadas no Barrett-Jackson com o documento, que atesta cor, motor e chassi, elevando o valor de venda em 30%.

O título é emitido para modelos com mais de 20 anos, e a arrecadação financia o acervo da marca em São Bernardo do Campo (SP). Até 20 de fevereiro de 2026, a solicitação digital possui 10% de desconto, sujeita à validação dos dados de propriedade.

*Lucia Camargo Nunes é economista e jornalista especializada no setor automotivo, editora do portal www.viadigital.com.br e do canal @viadigitalmotors no YouTube. Acesse: linktr.ee/viadigitalmotors E-mail: [email protected]