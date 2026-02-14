Bebidas alcoólicas são apreendidas por suspeita de falsificação 

Conforme a polícia, o suspeito morava em Vitória Brasil/SP, mas recentemente havia se mudado para Santa Salete/SP, onde foi localizado.

Bebidas alcoólicas foram apreendidas por suspeita de falsificação nesta quinta-feira (12.fev), em Santa Salete/SP.

Durante o cumprimento do mandado de busca domiciliar, a polícia encontrou diversas garrafas vazias de bebidas alcoólicas e outras que continham líquido aparentando ser álcool na casa do suspeito. No local, os policiais também encontraram fogos de artifício frios, ou seja, que não fazem uso de pólvora, além de um dispositivo eletrônico usado para acionar as chamas.

Os itens apreendidos foram encaminhados à perícia. O investigado foi conduzido à Delegacia de Polícia de Santa Salete, ouvido e liberado. Se constatadas as irregularidades, ele pode responder pelos crimes de falsificação de substâncias ou produtos alimentícios e por posse de explosivos.

Na residência, a polícia recolheu os seguintes objetos:

5 garrafas contendo líquido aparentemente alcoólico;

5 garrafas vazias de bebidas alcoólicas;

17 tubos de fogos-frios (indoor), ou seja, com dispositivos eletrônicos, prontos para uso;

2 tubos de papelão vazios, que seriam utilizados para confecção dos fogos pirotécnicos indoor (frio);

8 tubos de papelão já utilizados para queima de fogos de artifício, medindo 60 cm cada. Os tubos são reutilizados para confecção de fogos frios;

9 tubos de papelão já utilizados para queima de fogos de artifício, medindo 40 cm cada. Os tubos são reutilizados para confecção de fogos frios;

1 aparelho celular.

Até a última atualização desta reportagem, não havia previsão para emissão do resultado das análises das amostras das bebidas.

*Com informações do g1