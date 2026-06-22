Nutricionista morre após perder o controle do carro, bater contra placa de sinalização e capotar em Alto Alegre 

Acidente ocorreu na Rodovia Raul Forchero Casasco neste domingo (21). Com a força do impacto, Alexandre Sampaio de Castro Mello foi arremessado para fora do veículo.
Um nutricionista de 29 anos morreu neste domingo (21.jun) após perder o controle do carro, bater contra uma placa de sinalização e capotar na Rodovia Raul Forchero Casasco, em Alto Alegre/SP.
Segundo a Polícia Rodoviária, com a força do impacto, Alexandre Sampaio de Castro Mello foi arremessado para fora do automóvel.
O nutricionista chegou a ser socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Penápolis/SP, mas não resistiu aos ferimentos.
Alexandre trabalhava como nutricionista na Prefeitura de Alto Alegre. A morte do jovem causou comoção entre colegas de trabalho, amigos e moradores da cidade.
As causas do capotamento ainda serão apuradas.