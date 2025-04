Núcleo de Responsabilidade Social promove ações de voluntariado em benefício da sociedade

Um dos pilares da Unifev, Núcleo desempenha um papel fundamental por meio de iniciativas que apoiam diversas entidades assistenciais, campanhas solidárias e projetos sociais.

A responsabilidade social, que abrange ações voluntárias em prol da sociedade, é um dos pilares da Fundação Educacional de Votuporanga, mantenedora da Unifev. Ao longo do ano, a Instituição, por meio do seu Núcleo de Responsabilidade Social (NRS), apoia, incentiva e desenvolve diversos projetos e programas que visam contribuir para o desenvolvimento educacional, social, cultural e ambiental, beneficiando a comunidade de Votuporanga e da região.

As iniciativas realizadas incluem projetos sociais, campanhas solidárias, ações de voluntariado, apoio a entidades assistenciais, além da manutenção da Uniati (Universidade Aberta à Terceira Idade), sempre com o apoio de alunos, professores e coordenadores.

A coordenadora do NRS, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, declarou que o objetivo é sempre trabalhar de forma abrangente em diversas áreas e projetos, buscando contribuir para o desenvolvimento integral do ser humano e para a redução das desigualdades sociais. ”É importante destacar que sempre incentivamos nossos alunos a assumirem um compromisso com o próximo, guiados por princípios e valores sólidos, para formar indivíduos não apenas competentes profissionalmente, mas também socialmente responsáveis e conscientes de seu papel na sociedade”, destacou.

O NRS também se dedica a promover a inclusão dentro do Centro Universitário de Votuporanga, desenvolvendo iniciativas para garantir que as práticas e os espaços atendam às necessidades de todos os membros da comunidade acadêmica. “Na Unifev, todos são bem-vindos, e nos dedicamos a criar um ambiente seguro e respeitoso, que celebra a igualdade e a diversidade”, afirmou Vanessa.

De acordo com a coordenadora, os resultados positivos comprovam que o trabalho está sendo bem executado. “Agradecemos a oportunidade de realizar diversas atividades e compartilhar o conhecimento de nossos cursos com a comunidade. Temos a certeza de que estamos cumprindo nosso papel de responsabilidade social”, encerrou.

Como ser atendido?

O NRS é aberto a alunos, docentes, colaboradores e comunidade.

Horário de atendimento: