Novos radares de velocidade entram em operação nas rodovias do interior de SP

Conforme o DER, mais de 30 cidades das regiões de Sorocaba, Itapetininga, Bauru e São José do Rio Preto receberão novos fiscalizadores de velocidade nas rodovias a partir desta terça-feira. Objetivo da medida é tornar o trânsito mais seguro.
As rodovias de diversas cidades nas regiões de Sorocaba, Itapetininga, Bauru e São José do Rio Preto terão, a partir das 7h desta terça-feira (12.ago), novos radares fiscalizadores de velocidade.
Conforme o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), o objetivo da medida é tornar o trânsito das vias mais seguros, reduzindo o índice de acidentes provocados por desrespeito às regras previstas no Código Nacional de Trânsito (CNJ).
Entre as rodovias que receberão novos equipamentos, estão a SP-97, em Sorocaba, a SP-139, em São Miguel Arcanjo e a SP-463, em Araçatuba. Confira a lista completa:
Região de Sorocaba