Novos radares de velocidade entram em operação nas rodovias do interior de SP

Conforme o DER, mais de 30 cidades das regiões de Sorocaba, Itapetininga, Bauru e São José do Rio Preto receberão novos fiscalizadores de velocidade nas rodovias a partir desta terça-feira. Objetivo da medida é tornar o trânsito mais seguro.

As rodovias de diversas cidades nas regiões de Sorocaba, Itapetininga, Bauru e São José do Rio Preto terão, a partir das 7h desta terça-feira (12.ago), novos radares fiscalizadores de velocidade.