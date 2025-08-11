Homem é preso por tráfico de drogas em Votuporanga 

Indivíduo foi flagrado com crack na noite do último sábado (9), na Rua Renato Fonseca, na zona norte da cidade.

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso na noite do último sábado (9.ago), na Rua Renato Fonseca, na zona norte de Votuporanga/SP.

Segundo apurado, por volta das 23h45, uma equipe da Força Tática realizava patrulhamento em decorrência da Operação Impacto, voltada ao combate ao tráfico e à prevenção de delitos, quando avistaram o suspeito – já conhecido nos meios policiais – saindo de uma residência utilizada para a venda de entorpecentes.

Em seguida, ao notar a aproximação da viatura, o suspeito mudou repentinamente de direção, o que motivou a abordagem. Na busca pessoal, os PMs encontraram uma pedra bruta de crack que, segundo a corporação, renderia mais de 120 porções prontas para serem traficadas, além de dinheiro e um canivete usado para fracionar a droga.

O indivíduo que possui registros por tráfico de drogas, furtos, roubos e outros crimes, foi preso a apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.