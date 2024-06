Novo Secretário de Desenvolvimento Econômico visita parceiros do CTMO 

Após assumir a pasta, Miguel Maturana Filho, abre calendário de visitas aos parceiros do CTMO nas ofertas de cursos gratuitos à comunidade.

Após assumir a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o novo titular da pasta, Miguel Maturana Filho, esteve na unidade do SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), na manhã desta quinta-feira (6.jun), abrindo um calendário de visitas a todos os parceiros da Prefeitura na oferta de cursos profissionalizantes gratuitos para a comunidade.

Acompanhado pelo diretor do CTMO – Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani”, José Carlos Leme de Oliveira, Maturana foi recebido por Allan Giuseppe Cunha, diretor da Unidade, e pela técnica de formação profissional, Isadora Locatelli Garcia. “O objetivo é conhecer a estrutura oferecida pelas instituições e fortalecer ainda mais as parcerias, visando promover a qualificação dos nossos trabalhadores em diversos tipos e categorias de veículos, para atender, principalmente, a demanda de mão de obra em serviços de empresas e transportadoras”, afirmou Maturana.

Além disso, o gestor municipal também pode conhecer a estrutura da entidade que compõe o Sistema S, sobre os serviços sociais prestados na área da saúde, além do simulador de direção, equipamento de última geração em treinamento para motoristas de cargas e de passageiros. Para o secretário, “o mercado de transporte está crescendo e utilizando cada vez mais recursos tecnológicos, por isso a intenção da nossa Secretaria, através do CTMO, de possibilitar aos profissionais do segmento que possam se qualificar e melhorar suas habilidades, se atualizando às necessidades do mercado”, explicou.

Este ano, o CTMO firmou parceria com o SEST/SENAT para a realização de 42 cursos, disponibilizando quase 500 vagas. Na primeira etapa, foram 7 cursos com 72 vagas: Básico para Operador de Empilhadeira (finalizado em maio); Básico para Operador de Empilhadeira II e Operador de Guindaste Hidráulico Articulado (segunda turma finalizada em junho), e ainda serão realizados, neste mês, Operador de Minicarregadeira, Formação para Operador de Pá Carregadeira (Logística – Conceitos e Aplicações) e Formação Completa Excel.