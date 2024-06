Schmidt deve voltar ao Santos, e Pedrinho fica à disposição de Carille 

Peixe terá reforços para a partida de sexta-feira, contra o Novorizontino, depois de duas derrotas seguidas.

O Santos terá reforços importantes para tentar se reabilitar na Série B do Brasileirão: o volante João Schmidt deve voltar ao time titular e o atacante Pedrinho fica à disposição de Fábio Carille para o jogo desta sexta-feira, contra o Novorizontino, fora de casa, pela nona rodada.

Fora de combate por dois jogos, justamente as derrotas para o América-MG e Botafogo-SP, Schmidt deve se aproveitar da ausência de Tomás Rincón, convocado para amistosos com a seleção da Venezuela, para retornar direto ao time titular.

Ele treinou normalmente com o grupo durante a semana e viaja com a delegação para Catanduva, no interior de São Paulo, onde será feita a preparação para o duelo contra o time de Novo Horizonte. A partida acontece na sexta-feira, às 21h.

Mais reforço

Outro reforço importante para o duelo é o atacante Pedrinho, que está fora de combate desde o jogo contra o Guarani, em 7 de maio. Ele parou por um tempo para tratar de uma pubalgia e conseguir atuar sem dor na sequência da Série B. Agora, recuperado, fica à disposição de Carille.

Como Guilherme ainda está fora por lesão, Pedrinho também tem chance de começar já como titular da equipe, já que o desempenho de Weslley Patati e Otero nas pontas do ataque não vêm agradando. Mesmo assim, o mais provável é que comece entre os reservas.

Um provável Santos tem: Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Willian Bigode e Patati (Pedrinho).

O Santos também não conta com JP Chermont, convocado para a seleção brasileira sub-20. O elenco treinou nesta quarta e na quinta em Catanduva/SP, antes da partida. Após o jogo, os atletas serão liberados para uma folga dupla no fim de semana.

