Deputado Carlão Pignatari recebe comandante regional da PM e reforça apoio às forças de segurança do interior 

Em reunião com o Tenente-Coronel Ivan Belentani, comandante do 16º BPM/I, Carlão discute aumento de efetivo, viaturas e investimentos em equipamentos para a Polícia Militar da região.

O deputado estadual Carlão Pignatari recebeu na manhã desta segunda-feira, 19 de maio, em seu gabinete regional na cidade de Votuporanga, o Tenente-Coronel Ivan César Belentani, comandante do 16º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), com sede em Fernandópolis. A visita institucional teve como objetivo o alinhamento de demandas e ações voltadas ao fortalecimento das forças de segurança nos municípios atendidos pela unidade.

Durante a reunião, foram debatidas medidas para reforçar o trabalho da Polícia Militar, com destaque para o aumento do efetivo policial, a renovação da frota de viaturas e a aquisição de novos equipamentos. O deputado Carlão, que tem atuado de forma incisiva na interlocução entre a PM e o Governo do Estado de São Paulo, reiterou seu compromisso com a segurança pública do interior paulista.

“Tenho uma relação próxima com o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e com o governador Tarcísio de Freitas, e continuarei trabalhando para garantir mais recursos e melhores condições para os nossos policiais. A segurança da população é prioridade”, afirmou Carlão.

O deputado destacou ainda que destinou recursos, por meio de emendas ao Orçamento do Estado, ao programa Muralha Paulista, que visa fortalecer o patrulhamento e o combate ao crime organizado nas divisas e regiões estratégicas do estado.

Para o Tenente-Coronel Ivan Belentani, a reunião foi fundamental para aproximar o comando da PM das lideranças políticas. “A parceria com o deputado Carlão é essencial para que possamos continuar avançando na estruturação da nossa tropa. O apoio dele tem sido importante para garantir resultados concretos em nossa região”, declarou o comandante.