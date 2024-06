Corinthians treina com desfalques para enfrentar o Atlético-GO 

Fagner segue em recuperação de lesão, enquanto Breno Bidon, Felipe Longo, Wesley, Félix Torres e Romero estão com as seleções.

Ainda sem contar com Fagner, que segue em processo de recuperação de uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita, o Corinthians fez nesta quinta-feira o primeiro trabalho tático para a partida de terça-feira, às 19h, contra o Atlético-GO, em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico António Oliveira promoveu uma atividade de posse de bola com transição e um exercício de ajustes táticos em campo reduzido. O lateral-esquerdo Diego Palacios, que não atua desde janeiro, participou do treinamento com bola nesta quinta-feira.

A atividade desta quinta-feira foi a primeira com a maior parte do grupo depois de folga concedida pela comissão técnica. O treinador António Oliveira, por exemplo, aproveitou a brecha no calendário e esteve em Portugal.

O comandante não pôde contar com cinco peças no trabalho desta quinta-feira: Félix Torres, com a seleção do Equador; Romero, com o Paraguai; e Breno Bidon, Felipe Longo e Wesley, em semana de treinamento com a seleção sub-20.

Bidon, Longo e Wesley retornam às atividades no próximo dia 8, enquanto Romero aguarda a convocação final do Paraguai para a Copa América.

Félix Torres, por outro lado, está na lista do Equador e retorna somente depois do fim da participação na competição. Diante deste fator, Gustavo Henrique deve assumir a condição de titular ao lado de Cacá na próxima terça-feira.

O Corinthians volta a trabalhar nesta sexta-feira, pela manhã, em atividade aberta por 30 minutos para a imprensa.

*Com informações do ge