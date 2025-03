NAU da Unifev elabora plantas populares gratuitamente

Localizado na Cidade Universitária, o Núcleo de Arquitetura e Urbanismo da Unifev desenvolve projetos para a própria Instituição e oferece serviços à comunidade por meio de iniciativas realizadas por alunos e professores.

Desde de 2004, o Núcleo de Arquitetura e Urbanismo (NAU) da Unifev atua como um importante elo entre a universidade e a sociedade, com foco no desenvolvimento de moradias acessíveis. Os serviços são prestados gratuitamente por estagiários e alunos voluntários do curso de Arquitetura e Urbanismo, sob a supervisão de professores.

O NAU é um programa extracurricular que complementa a formação dos estudantes da Instituição. Por meio de atividades práticas, os estudantes têm a oportunidade de vivenciar experiências que os preparam para o mercado de trabalho. Além de atender as demandas de entidades assistenciais da cidade, o NAU desenvolve o projeto de extensão Planta Popular, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga. Essa iniciativa beneficia centenas de moradores com projetos de arquitetura gratuitos, voltados para a construção de moradias de até 70m² destinadas à população de baixa renda.

A coordenadora da graduação, Prof. Ma. Amália Luiza Poiani Gomes Beraldi, destacou a importância do Núcleo para a formação dos alunos, integrando teoria e prática. “O NAU também contribui para o desenvolvimento da responsabilidade social e da cidadania. Há mais de 20 anos, o curso oferece à população o projeto de extensão Planta Popular, um serviço de arquitetura social que beneficia a comunidade e proporciona aos estudantes uma valiosa experiência de aprendizado”, afirmou.

Para se tornar beneficiário do programa, o cidadão votuporanguense deve comparecer à Prefeitura Municipal com a escritura do terreno ou contrato de compra, comprovar renda familiar de até três salários-mínimos, não possuir outro imóvel em seu nome e residir em Votuporanga. “Após avaliação interna do órgão municipal, o beneficiário será encaminhado ao Núcleo de Arquitetura da Unifev para o desenvolvimento do projeto. Nossos estagiários ficarão responsáveis pelo atendimento e acompanhamento, que incluem a aprovação na Prefeitura e a assistência técnica durante a construção”, explicou Amália.

Como ser atendido?

O NAU é aberto a alunos, docentes, colaboradores e comunidade.

Horário de atendimento