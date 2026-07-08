Datafolha: Tebet e Marina aparecem à frente na corrida pelo Senado em SP, seguidas por Salles, André do Prado e Derrite 

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Os candidatos ao Senado por São Paulo: Simone Tebet (MDB), Marina Silva (Rede), Ricardo Salles (Novo), André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP) — Foto: Reprodução

O instituto entrevistou 1.608 eleitores com 16 anos ou mais em 71 municípios, entre 1º e 3 de julho. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

Pesquisa Datafolha divulgada na noite desta segunda-feira (6.jul) aponta Simone Tebet (MDB) e Marina Silva (PSB) empatadas tecnicamente na disputa pelas duas vagas no Senado por São Paulo, com 18% e 16% das intenções de voto, respectivamente. Marina, por sua vez, está empatada com Ricardo Salles (Novo), que tem 13%. Eles são seguidos por André do Prado (PL), com 11%, e Guilherme Derrite (PP), com 10%.

Na eleição de 2026, os eleitores votarão em dois nomes para o Senado, já que dois terços das cadeiras serão renovadas.

O levantamento foi feito entre 1º e 3 de julho. Foram ouvidos 1.608 eleitores de 16 anos ou mais em todo o estado de São Paulo, distribuídos em 71 municípios.

A margem de erro máxima para o total da amostra é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-01703/2026.

Veja os números da pesquisa:

  • Simone Tebet (PSB): 18%
  • Marina Silva (Rede): 16%
  • Ricardo Salles (Novo): 13%
  • André do Prado (PL): 11%
  • Guilherme Derrite (PP): 10%
  • Paulinho da Força (Solidariedade): 8%
  • Não sabem: 7%
  • Em branco/nulo/nenhum: 17%

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