“NATAL ILUMINADO” Concurso é lançado nesta sexta-feira

O Fundo Social de Solidariedade e a Associação Comercial de Votuporanga (ACV) lançaram o Concurso Municipal “Natal Iluminado de Votuporanga”, na manhã desta sexta-feira (8/11), no auditório da ACV.

O objetivo da ação é reviver tradições do Natal, difundindo o espírito natalino de fraternidade, respeito e amor ao próximo, além de estimular a criatividade e a cultura local, proporcionando um clima mais harmonioso e bonito neste período de festividade no Município.

Imóveis residenciais, edifícios e condomínios e empresas comerciais podem participar do Concurso. É necessária a inscrição prévia.

A apuração e julgamento dos votos e vencedores será realizada pela Comissão Organizadora no período de 30 de dezembro de 2019 a 09 de janeiro de 2020.

Serão analisados os critérios de originalidade, criatividade e inovação, tema natalino, iluminação, impacto visual e utilização de materiais recicláveis.

A Primeira-Dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho ressaltou que a ideia é que todo mundo participe do Concurso. “Se inscrevam, enfeitem suas casas, tragam o espírito natalino para Votuporanga. Natal é felicidade, união, compaixão, amor e queremos eternizar esse momento, envolvendo todos os votuporanguenses.”

Mônica ainda explicou como os enfeites serão avaliados. “Existe uma comissão julgadora, um grupo de pessoas que irão aos locais participantes e farão toda a avaliação, respeitando todas as regras envolvidas no processo”.

Para o Presidente da ACV, Valdeci Merlotti, esse vai ser um dos natais que ficarão na história de Votuporanga. “Sempre procuramos algo para destacar o comércio de Votuporanga, temos uma parceria muito grande com a Prefeitura, então unimos as forças e vamos fazer um evento emocionante.”

Inscrições

As inscrições serão realizadas gratuitamente, entre segunda-feira (11/11) e 06 de dezembro.

Imóveis residenciais e edifícios/condomínios deverão se inscrever no Fundo Social de Solidariedade, anexo a Prefeitura Municipal de Votuporanga – situada à Rua Pará, 3227 – das 9h às 15h, de segunda à sexta-feira, apresentando documento de identidade e cópia do comprovante de residência ou por meio do telefone (17) 3405-9700, ramal 9742. Inscritos por telefone deverão enviar foto do documento de identidade e da fachada do imóvel no WhatsApp institucional do Fundo Social de Solidariedade. Enquanto empresas comerciais devem procurar a Associação Comercial de Votuporanga, situada à Rua Mato Grosso, 3545.

Premiação

Os três primeiros colocados de cada categoria receberão os prêmios de acordo com cada categoria.

Imóveis Residenciais:

1º Lugar: Placa de Premiação e R$ 1.000 em dinheiro.

2º Lugar: Placa de Premiação e R$ 600 em dinheiro.

3º Lugar: Placa de Premiação e R$ 400 em dinheiro.

Edifícios/Condomínios:

1º Lugar: Placa de Premiação e R$ 1.000 em dinheiro.

2º Lugar: Placa de Premiação e R$ 600 em dinheiro.

3º Lugar: Placa de Premiação e R$ 400 em dinheiro.

Empresas comerciais:

1º Lugar: Placa de Premiação e R$ 1.000 em dinheiro.

2º Lugar: Placa de Premiação e R$ 600 em dinheiro.

3º Lugar: Placa de Premiação e R$ 400 em dinheiro.

O anúncio dos vencedores será no dia 10 de janeiro. A premiação será no dia 15 de janeiro de 2020, no auditório da ACV, às 9h.